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05 августа 2025 в 11:06

Политолог объяснил безумность размещения ракет в Европе

Политолог Марков: размещение ракет в Европе может привести к ядерной войне

Фото: CPL Michael Rogers/Keystone Press Agency/Global Look Press

Размещение ракет средней и малой дальности на территории Европы является настоящим безумием, такое мнение в Telegram-канале высказал политолог Сергей Марков. Он не исключил, что такой шаг может привести к случайной ядерной войне. Марков убежден, что действия Запада приближают человечество к самоуничтожению.

Размещение ракет средней и малой дальности в Европе — это полное безумие. И важнейший шаг в направлении самоуничтожения человечества. Проблема с ракетами средней и малой дальности в том, что они могут привести к случайной ядерной войне, — говорится в сообщении.

Политолог добавил, что для Штатов нет никакой военной необходимости размещать ракеты в Европе. Он назвал это «чистой глупостью» ради демонстрации «крутости и силы».

Размещение ракет средней и малой дальности в Европе — это преступление против человечества. Это создание условий для случайной ядерной войны, — резюмировал Марков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва исходит из постулата, что в ядерной войне не может быть победителя. По его словам, российская сторона занимает ответственную позицию в контексте ядерной риторики.

США
Европа
Запад
ракеты
ядерные войны
Сергей Марков
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