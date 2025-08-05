Нетаньяху решил разобраться с генпрокурором, расследующим его дело Правительство Израиля проголосовало за отставку генпрокурора Бахарав-Миары

Кабинет министров Израиля поддержал отставку генерального прокурора Гали Бахарав-Миары, которая расследует уголовные дела в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает Axios. Глава правительства еврейского государства обвиняется в коррупции.

Это первый случай, когда правительство Израиля проголосовало за увольнение генпрокурора. Этот шаг немедленно вызвал обвинения в том, что Нетаньяху пытается защитить себя и своих помощников, — сказано в публикации.

Верховный суд Израиля оперативно наложил запрет на решение правительства, оставив Бахарав-Миару в должности. По данным журналистов, голосование было инициировано для давления на генпрокурора с целью добиться ее добровольной отставки.

Ранее стало известно, что израильский премьер-министр намерен расширить масштабы военной операции в секторе Газа. Во властных кругах еврейского государства говорят, что основной целью данного решения является освобождение граждан, до сих пор удерживаемых боевиками ХАМАС.

СМИ также писали о возможной подготовке новой договоренности между Израилем, США и палестинской группировкой. По имеющимся сведениям, процесс разработки соглашения может занять несколько месяцев.