Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 11:11

Нетаньяху решил разобраться с генпрокурором, расследующим его дело

Правительство Израиля проголосовало за отставку генпрокурора Бахарав-Миары

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: GPO/XinHua/Global Look Press

Кабинет министров Израиля поддержал отставку генерального прокурора Гали Бахарав-Миары, которая расследует уголовные дела в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает Axios. Глава правительства еврейского государства обвиняется в коррупции.

Это первый случай, когда правительство Израиля проголосовало за увольнение генпрокурора. Этот шаг немедленно вызвал обвинения в том, что Нетаньяху пытается защитить себя и своих помощников, — сказано в публикации.

Верховный суд Израиля оперативно наложил запрет на решение правительства, оставив Бахарав-Миару в должности. По данным журналистов, голосование было инициировано для давления на генпрокурора с целью добиться ее добровольной отставки.

Ранее стало известно, что израильский премьер-министр намерен расширить масштабы военной операции в секторе Газа. Во властных кругах еврейского государства говорят, что основной целью данного решения является освобождение граждан, до сих пор удерживаемых боевиками ХАМАС.

СМИ также писали о возможной подготовке новой договоренности между Израилем, США и палестинской группировкой. По имеющимся сведениям, процесс разработки соглашения может занять несколько месяцев.

Израиль
Биньямин Нетаньяху
генпрокуроры
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР
«Будут платить»: Трамп пригрозил ЕС новым повышением пошлин
Суд вынес вердикт в отношении рэпера Тимати
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.