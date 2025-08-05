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05 августа 2025 в 11:07

Прогулка по пляжу закончилась для молодой россиянки реанимацией

Девочка три дня провела в реанимации после укуса змеи на пляже под Находкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На пляже в Приморье подросток подвергся нападению ядовитой змеи, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По имеющейся информации, 15-летнюю девочку доставили с анафилактическим шоком в реанимационное отделение больницы, где она провела три дня.

Выяснилось, что школьница прогуливалась по пляжу вблизи города Находки, когда ее ужалила опасная рептилия, говорится в сообщении. Девочка резко почувствовала себя плохо. У нее снизилось артериальное давление, появились отеки конечностей и спутанность сознания. Родителям удалось оперативно доставить ребенка к врачам.

Ранее стало известно о серии случаев укусов гадюк в Подмосковье. Змеи прячутся в траве и нападают внезапно. Наиболее частыми пострадавшими от их укусов становятся лица женского пола. Согласно имеющимся данным, в токсикологическое отделение института Склифосовского были госпитализированы четыре женщины.

Кроме того, американец из штата Нью-Гэмпшир нашел в собственной ванной питона, который принадлежал его соседу. Он обнаружил лежащую на унитазе огромную змею, когда зашел в туалет.

Находка
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