Отец превратил в ад шесть лет жизни ребенка СК: отец на протяжении шести лет избивал ребенка кочергой на Алтае

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело против 52-летнего жителя Шелаболихинского района, обвиняемого в систематическом избиении собственного сына, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Следствие считает, что жестокое обращение с ребенком продолжалось на протяжении шести лет, его избивали кочергой.

По данным следствия, обвиняемый с 2019 по 2025 год, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал своего сына 2012 года рождения. Пользуясь беспомощностью ребенка, мужчина за малейшую провинность истязал его: бил кулаками по голове и телу, а также использовал металлический предмет — кочергу, — заявили в СК.

Ранее в Уфе было возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего. 40-летний мужчина нанес телесные повреждения мальчику при помощи палки. По версии следствия, инцидент произошел после конфликта между его дочерью и пострадавшим ребенком.

В Тюмени задержана женщина, подозреваемая в жестоком обращении с ребенком. Представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что личность подозреваемой установлена. На распространившихся в Сети кадрах видно, как она заставляла девочку собирать с пола рассыпанную крупу, после чего избивала ее ремнем. При попытке ребенка убежать агрессор продолжала преследование и нанесение ударов.