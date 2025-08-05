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05 августа 2025 в 11:08

Доцент объяснил, зачем РФ нужен проект Евразийского транспортного каркаса

Доцент Щербаченко: Евразийский транспортный каркас укрепит потенциал России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евразийский транспортный каркас, направленный на интеграцию транспортных систем 13 стран, укрепит потенциал России, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, реализация проекта позволит оптимизировать логистические маршруты.

Проект Евразийского транспортного каркаса представляет собой масштабную инициативу, направленную на интеграцию транспортных систем 13 стран Евразийского региона. Для России этот проект имеет стратегическое значение по нескольким ключевым причинам. Во-первых, ЕТК способствует укреплению транспортной связанности и транзитного потенциала России. Обладая самой протяженной территорией, Россия играет центральную роль в формировании транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг». Реализация проекта позволит оптимизировать логистические маршруты, — сказал Щербаченко.

Как пояснил эксперт, сократится время доставки грузов и снизятся транспортные издержки, что особенно важно для усиления позиций России как ключевого транзитного узла между Европой и Азией. По словам Щербаченко, развитие инфраструктуры в рамках ЕТК, особенно в Северном евразийском коридоре будет способствовать экономическому росту удаленных регионов России. Экономист отметил, Евразийский транспортный каркас также поддержит внешнюю торговлю.

Кроме того, участие России в ЕТК согласуется с другими интеграционными инициативами, такими как ЕАЭС и ШОС, что усилит экономическое сотрудничество с соседними странами и создаст основу для долгосрочных партнерских отношений. Проект также открывает возможности для развития государственно-частного партнерства. Участие частного сектора и международных финансовых институтов позволит реализовать капиталоемкие инфраструктурные проекты с меньшей нагрузкой на государственный бюджет, — добавил Щербаченко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству аннулировать сертификаты на товары из стран Евразийского экономического союза, если они были выданы с нарушениями. Мера должна быть реализована до 30 декабря.

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