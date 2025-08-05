Президент Украины Владимир Зеленский для завершения конфликта должен принять условия, изложенные российским лидером Владимиром Путиным, заявил в социальной сети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Так он прокомментировал выступление президента РФ в 2024 году.

Эти условия Киев должен принять. Они позволят Украине выжить, — подчеркнул эксперт.

Путин в июне прошлого года выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва немедленно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Киев в свою очередь должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Ранее сообщалось, что Путин поставил «мат Украине», согласившись на возможную встречу с Зеленским. По мнению аналитиков из Индии, глава государства «перевернул правила игры» за несколько дней до истечения 10-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа.

До этого французский политик Флориан Филиппо заявил, что Зеленский, осознавая скорое давление со стороны Запада с требованием уйти, ужесточает репрессии в стране. Лидер партии «Патриоты» усмотрел в этом страх президента потерять власть и переход к авторитарным методам.