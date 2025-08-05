Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 09:57

«Позволят выжить»: Зеленскому сделали предупреждение, напомнив слова Путина

Аналитик Кошкович: Зеленский должен принять озвученные Путиным условия мира

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский для завершения конфликта должен принять условия, изложенные российским лидером Владимиром Путиным, заявил в социальной сети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Так он прокомментировал выступление президента РФ в 2024 году.

Эти условия Киев должен принять. Они позволят Украине выжить, — подчеркнул эксперт.

Путин в июне прошлого года выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва немедленно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Киев в свою очередь должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Ранее сообщалось, что Путин поставил «мат Украине», согласившись на возможную встречу с Зеленским. По мнению аналитиков из Индии, глава государства «перевернул правила игры» за несколько дней до истечения 10-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа.

До этого французский политик Флориан Филиппо заявил, что Зеленский, осознавая скорое давление со стороны Запада с требованием уйти, ужесточает репрессии в стране. Лидер партии «Патриоты» усмотрел в этом страх президента потерять власть и переход к авторитарным методам.

Владимир Зеленский
Владимир Путин
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный подросток угнал машину находящейся в реанимации бабушки
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР
«Будут платить»: Трамп пригрозил ЕС новым повышением пошлин
Суд вынес вердикт в отношении рэпера Тимати
«Это блеф»: энергетик о противоречивых угрозах Трампа снизить цену на нефть
Плавающие на лодке по улице петербуржцы попали на видео
«Получают пособия, паразитируют»: в ФРГ предложили выгнать 1 млн украинцев
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.