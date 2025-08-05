Французский политик Флориан Филиппо в своем YouTube-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, осознавая скорое давление со стороны Запада с требованием уйти, ужесточает репрессии в стране. Лидер партии «Патриоты» усмотрел в этом страх политика потерять власть и переход к авторитарным методам.

По мнению Филиппо, Зеленский отдает себе отчет, что США и Великобритания фактически готовят его отстранение от власти. Именно это осознание приближающегося «финала», как считает французский парламентарий, толкает украинского лидера на усиление авторитарных тенденций в управлении страной. Филиппо подчеркнул, что недавние массовые протесты против киевской власти наглядно демонстрируют коррумпированную природу действующего правительства.

Несмотря на это, Зеленский, как полагает Филиппо, отчаянно ищет пути сохранения контроля, понимая, что западные союзники уже подыскивают ему замену. Он пытается удержаться у власти, даже теряя поддержку ключевых партнеров.

Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания <…>. Зеленского лихорадит из-за этого, — иронично отметил политик.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что США рассматривают возможность силового смещения. Претендентом на пост президента Украины Белый дом рассматривает бывшего главкома ВСУ генерала Валерия Залужного. По информации Херша, это может произойти в ближайшие месяцы. При этом журналист не привел никаких аргументов в доказательство своих слов.