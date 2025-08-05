США уличили в планах провернуть с Россией «иранский сценарий»

Администрация Соединенных Штатов хочет провернуть с Россией «иранский сценарий», такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он предположил, что стремление Вашингтона связано с желанием Москвы урегулировать конфликт на Украине. По словам Кнутова, которые приводит URA.RU, на Западе ошибочно полагают, что Россия побоится применить ядерное оружие даже в том случае, если ударят по ее территории.

С Ираном это была отработка сценария. На Западе считают: раз мы на Украине до сих пор не применили тактическое ядерное оружие, значит, побоимся его применять даже в том случае, если ударят по нам. Но это полная глупость. У американцев искаженное представление о ситуации, о нашей ядерной триаде, — сказал аналитик.

Ранее политолог Сергей Марков назвал безумием размещение ракет средней и малой дальности на территории Европы. Он не исключил, что такой шаг может привести к случайной ядерной войне. Марков убежден, что действия Запада приближают человечество к самоуничтожению. Он уточнил, что для Штатов нет никакой военной необходимости размещать ракеты в Европе, и назвал это «чистой глупостью» ради демонстрации «крутости и силы».