22 августа 2025 в 10:27

Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы

Аэропорт Волгограда временно перестал принимать и выпускать самолеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Международный аэропорт Волгограда временно перестал принимать и выпускать самолеты, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения начали действовать около 10:13 по московскому времени.

Аэропорт Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул представитель ведомства.

Кореняко уточнил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О возобновлении работы воздушной гавани в Росавиации сообщат дополнительно.

Как заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, утром 22 августа регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, из-за падения фрагментов сбитых дронов на юге Волгограда возникли пожары. Обошлось без пострадавших.

До этого авиарейсы перестали обслуживать аэропорты Калуги (Грабцево) и Самары (Курумоч). Также самолеты временно не принимает воздушная гавань Саратова. Как уточнили в Росавиации, соответствующие решения были приняты по соображениям безопасности.

