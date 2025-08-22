Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы

Международный аэропорт Волгограда временно перестал принимать и выпускать самолеты, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения начали действовать около 10:13 по московскому времени.
Аэропорт Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул представитель ведомства.
Кореняко уточнил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О возобновлении работы воздушной гавани в Росавиации сообщат дополнительно.
Как заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, утром 22 августа регион подвергся атаке украинских беспилотников. По его словам, из-за падения фрагментов сбитых дронов на юге Волгограда возникли пожары. Обошлось без пострадавших.
До этого авиарейсы перестали обслуживать аэропорты Калуги (Грабцево) и Самары (Курумоч). Также самолеты временно не принимает воздушная гавань Саратова. Как уточнили в Росавиации, соответствующие решения были приняты по соображениям безопасности.