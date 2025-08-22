Лоза призвал считать «отпуском» отъезд некоторых артистов за рубеж

Если артисты, покинувшие России с начала СВО, не ругали нашу страну за рубежом и не поддерживали деньгами Украину, то их отсутствие можно считать «отпуском», заявил «Татар-информу» певец Юрий Лоза. Таким образом он оценил идею запрета релокантам занимать госдолжности.

Все зависит от того, как они себя вели за рубежом. Если они ничего не говорили, не ругали нашу страну, не поддерживали наших противников и не высылали деньги на поддержку Украины, то их отсутствие в России можно считать «отпуском», — заявил он.

Он привел в пример, певца Валерия Леонтьева, который уехал в «любимую Америку», но ни у кого в России нет к нему никаких претензий. По словам Лозы, если Леонтьев решит приехать сюда и поработать, вряд ли кто-то будет чинить ему препятствия и вставлять палки в колеса.

Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил, что лишать государственных наград тех артистов, которые уехали из России после начала СВО, — справедливое решение. По его словам, позиция покинувших страну деятелей перечеркивает все их заслуги и достижения.