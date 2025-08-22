Американский БТР с флагами России и США вновь замечен в зоне СВО Появились новые кадры БТР М113 под флагами России и США в зоне СВО

Опубликованы новые кадры с трофейным американским БТР М113, который двигался под флагами России и США на одном из направлений в зоне специальной военной операции на Украине, пишет RT. Данная публикация стала ответом на заявления французского канала TF1, который назвал оригинальный ролик искусственно созданным с помощью нейросетей.

В материале французского издания утверждалось о наличии «странностей» в видео — манипуляциях с изображением и использовании ИИ-технологий для модификации кадров. Журналисты TF1 заявили о якобы применении «специальных программ» для анализа видеоматериала. Однако искусственный интеллект Grok подтвердил подлинность обнародованных кадров.

Ранее в районе Малой Токмачки Запорожской области был замечен трофейный американский бронетранспортер М113 с флагами России и США. Утверждалось, что российские танкисты починили технику и теперь используют ее против ВСУ.

Военный эксперт Борис Рожин говорил, что машина была захвачена бойцами 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской армии. По словам аналитика, вместе с бронетехникой военнослужащие забрали американский флаг, принадлежавший украинским формированиям. Рожин уточнил, что публикация видео с трофейной техникой была приурочена к переговорам между Москвой и Вашингтоном на Аляске. Минобороны РФ эти данные не комментировало.