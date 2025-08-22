Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 12:22

Американский БТР с флагами России и США вновь замечен в зоне СВО

Появились новые кадры БТР М113 под флагами России и США в зоне СВО

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Опубликованы новые кадры с трофейным американским БТР М113, который двигался под флагами России и США на одном из направлений в зоне специальной военной операции на Украине, пишет RT. Данная публикация стала ответом на заявления французского канала TF1, который назвал оригинальный ролик искусственно созданным с помощью нейросетей.

В материале французского издания утверждалось о наличии «странностей» в видео — манипуляциях с изображением и использовании ИИ-технологий для модификации кадров. Журналисты TF1 заявили о якобы применении «специальных программ» для анализа видеоматериала. Однако искусственный интеллект Grok подтвердил подлинность обнародованных кадров.

Ранее в районе Малой Токмачки Запорожской области был замечен трофейный американский бронетранспортер М113 с флагами России и США. Утверждалось, что российские танкисты починили технику и теперь используют ее против ВСУ.

Военный эксперт Борис Рожин говорил, что машина была захвачена бойцами 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской армии. По словам аналитика, вместе с бронетехникой военнослужащие забрали американский флаг, принадлежавший украинским формированиям. Рожин уточнил, что публикация видео с трофейной техникой была приурочена к переговорам между Москвой и Вашингтоном на Аляске. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

СВО
БТР
США
бронетехника
трофеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик ответил, почему Венгрия не использует рычаги давления на Украину
Генерал назвал главную задачу, стоящую перед ВВС Украины
«Осталось человек 15»: разгромленные ВС РФ «азовцы» массово сдалась в плен
«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе
Россияне рассказали, как готовятся к наступающей осени
«Население на убой»: в Госдуме раскрыли реальные потери ВСУ
Опасную лазейку для Украины на переговорах вскрыли в Госдуме
Врач предупредила, какие опасные инфекции активизируются осенью
Салат из огурцов с луком: идеальный рецепт для зимних запасов
Столкновение легковушки с «Газелью» обернулось гибелью четырех человек
Силовики выявили в Крыму сеть связи для работы мошенников из Украины
Больше половины студентов остаются в компаниях после стажировки
Хреновина: рецепты, которые заставляют плакать от восторга!
Раскрыта стоимость диверсии на «Северном потоке»
Названы три способа предотвратить массовую атаку пауков осенью
«Жесткое затыкание ртов»: в Госдуме высказались о свободе слова на Западе
Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон
Опубликованы кадры задержания подрывника сотрудника ФСИН в ДНР
Захарова предложила медийный диалог
СКР поставил точку в уголовном деле Дмитрия Быкова
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.