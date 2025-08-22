В Минобороны назвали количество сбитых американских ракет за неделю МО: ВС России сбили 11 американских ракет HIMARS ВСУ за неделю

Российская армия в ходе специальной военной операции на Украине за последнюю неделю сбила 25 украинских управляемых авиационных бомб и 11 ракет системы залпового огня HIMARS американского производства, сообщили представители Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале. Также было уничтожено 1,5 тысячи беспилотников самолетного типа.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 25 управляемых авиационных бомб, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко заявил, что российские военные смогли продвинуться в районе села Торское в Донецкой Народной Республике. Это позволило бойцам закрепиться на новых рубежах, подчеркнул он. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, военные из группировки «Запад» на Краснолиманском направлении ликвидировали склады с боеприпасами и места сосредоточения личного состава ВСУ. По информации МО, удары наносили расчеты буксируемых орудий «Гиацинт-Б» при поддержке операторов беспилотников «Орлан-10» 20-й гвардейской общевойсковой армии.