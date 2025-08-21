Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 18:57

Двое погибли в результате атаки ВСУ на Енакиево

Два человека погибли в результате атаки БПЛА на жилой массив в Енакиево в ДНР

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

По меньшей мере два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по жилому массиву в Енакиево Донецкой Народной Республики, сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР. Там пояснили, что атака была совершена с помощью беспилотников. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По жилому массиву в Енакиево ударили с помощью беспилотников, — сказал источник.

По данным Telegram-канала «Это Енакиево!», удар пришелся по многоквартирному дому. Повреждение получили квартиры и припаркованные рядом с ними транспортные средства, рядом есть обломки БПЛА. На месте работают экстренные службы.

До этого два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Один из пострадавших — военнослужащий. Противник ударил по Валуйскому округу, Шебекино, Борисовскому, Белгородскому и Волоконовскому районам. В результате были повреждены дома, хозяйственные постройки, социальные объекты, заборы, транспортные средства. Также пострадали линия электропередачи и газовая труба.

