Баста попал в ДТП на Maybach после концерта в Петербурге Mash: Баста попал в ДТП у «Газпром-Арены» после своего концерта в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Черный автомобиль Maybach, в котором находился рэпер Баста (Василий Вакуленко), попал в ДТП на выезде с территории стадиона «Газпром Арена» в Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее на стадионе состоялся концерт музыкант. При этом канал отметил, что по словам представителей артиста, об аварии им ничего неизвестно, а сам исполнитель в целости и сохранности ужинает после выступления.



Канал написал, что после аварии Баста направился в сторону ресторана, а затем сел в другую машину и уехал. Сейчас премиальный автомобиль стоит на Южной Дороге в окружении машин полиции. Подробности аварии неизвестны, очевидцы лишь сообщили, что в салоне выстрелили подушки безопасности. На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия уже приехала скорая помощь.

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Ранее в Данковском районе Липецкой области столкнулись микроавтобус Mercedes и автобус ПАЗ. В результате погибли два человека и еще шестеро пострадали. Все они ехали в микроавтобусе.

До этого смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Свердловской области. Жертвами столкновения легкового автомобиля с рейсовым транспортным средством стали четыре человека, в том числе ребенок. Авария произошла после того, как водитель легковой машины вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом на большой скорости. Похожая авария также случилась в Петербурге на Большеохтинском проспекте: водитель легковушки не справился с управлением, в результате чего врезался в пассажирский автобус. Четверо человек пострадали.