Четыре человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Свердловской области

Фото: t.me/sverdlovskprok

В Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По информации ведомства, в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым транспортным средством погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Авария случилась на 208-м километре автодороги Екатеринбург — Серов. Водитель иномарки допустил выезд на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом на большой скорости. Жертвами ДТП стали водитель и трое пассажиров легковушки, среди которых был 10-летний ребенок. По предварительным данным, никто из находящихся в автобусе людей не пострадал. Прокуратура проводит проверку по факту аварии. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Кировской области случилось смертельное ДТП, жертвами которого стали три человека. Трагедия произошла на трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь. На заснеженной дороге столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и грузовая машина Volvo. В результате аварии погибли трое пассажиров иномарки: женщина и двое несовершеннолетних детей.