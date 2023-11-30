Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Петербурге

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В Санкт-Петербурге произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилем, сообщает «Фонтанка». По предварительным данным, пострадали четыре человека — два человека из автобуса и столько же из автомобиля.

ДТП произошло на Большеохтинском проспекте. Предполагается, что виновником аварии является водитель легкового автомобиля, который, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что в Данковском районе Липецкой области столкнулись микроавтобус Mercedes и автобус ПАЗ, сообщает пресс-служба УМВД региона. В результате погибли два человека и еще шестеро пострадали. Все они ехали в микроавтобусе.

Накануне смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Свердловской области. Жертвами столкновения легкового автомобиля с рейсовым транспортным средством стали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Авария произошла по причине того, что водитель легковой машины допустил выезд на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом на большой скорости.