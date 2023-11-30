«Человек десять валяется»: очевидец заснял место ДТП под Липецком Двое человек погибли и шестеро пострадали в ДТП с автобусом в Липецкой области

Фото: УМВД Липецкой области

В Данковском районе Липецкой области произошло столкновение микроавтобуса «Мерседес» и автобуса ПАЗ, сообщает пресс-служба УМВД региона. По предварительным данным, погибли два человека и шестеро пострадали.

Произошло столкновение двух пассажирских транспортных средств — микроавтобуса «Мерседес» и ПАЗа <...>. Предварительно, два человека погибли и шестеро пострадали в микроавтобусе, — сообщили в полиции.

Известно, что в автобусе ПАЗ находился только водитель. Авария произошла рано утром на 77-м километре автотрассы Липецк — Данков в районе села Новоникольское. Обстоятельство ЧП устанавливаются. Один из очевидцев опубликовал в Сети видеозапись с места ДТП.

С ума сойти! Человек десять валяется, — прокомментировал аварию человек за кадром.

29 ноября в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым транспортным средством погибли четыре человека, в том числе ребенок. Авария случилась на 208-м километре автодороги Екатеринбург — Серов. Водитель иномарки допустил выезд на встречную полосу, после чего столкнулся с автобусом на большой скорости.