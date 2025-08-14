Суд снизил выплаты по громкой аварии с бывшим замгубернатора Суд сократил выплаты девушке, ставшей инвалидом в ДТП с замгубернатора Косиловым

Челябинский суд снизил размер компенсации для девушки, пострадавшей в результате аварии с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова. Из-за ДТП она стала инвалидом, передает URA.RU.

Суд снизил сумму выплат по возмещению утраченного дочерью заработка в период с марта 2022 года по июнь 2024 года с 1,7 млн до 1,1 млн рублей. Мы с этим решением не согласны, будем обжаловать, — заявила мать пострадавшей.

Изначально семья девушки требовала компенсацию в размере 47 млн рублей, однако суд удовлетворил требования лишь частично. Он постановил компенсировать пострадавшей сумму заработка, утраченного из-за нетрудоспособности.

