14 августа 2025 в 14:15

Суд снизил выплаты по громкой аварии с бывшим замгубернатора

Суд сократил выплаты девушке, ставшей инвалидом в ДТП с замгубернатора Косиловым

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Челябинский суд снизил размер компенсации для девушки, пострадавшей в результате аварии с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова. Из-за ДТП она стала инвалидом, передает URA.RU.

Суд снизил сумму выплат по возмещению утраченного дочерью заработка в период с марта 2022 года по июнь 2024 года с 1,7 млн до 1,1 млн рублей. Мы с этим решением не согласны, будем обжаловать, — заявила мать пострадавшей.

Изначально семья девушки требовала компенсацию в размере 47 млн рублей, однако суд удовлетворил требования лишь частично. Он постановил компенсировать пострадавшей сумму заработка, утраченного из-за нетрудоспособности.

Ранее новосибирская пенсионерка потребовала с перевозчика 200 млн рублей после ДТП. Отмечается, что автобус, в который она садилась, внезапно тронулся и протащил ее шесть метров. В итоге пожилая женщина получила гематомы по всему телу и ушиб головы.

Также журналисты рассказали, что водитель самосвала, который наехал на людей в Новосибирске, мог сделать это из-за конфликта. Злоумышленник протаранил оппонентов два раза.

