Брянский губернатор назвал число добровольцев, участвующих в СВО Брянский губернатор заявил об участии около 800 жителей региона в СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал на своей странице во «ВКонтакте», что около 800 жителей самостоятельно вызвались участвовать в военной операции на территории Украины. По его словам, из всех добровольцев было сформировано три полка.

Сегодня три полка из Брянской области выполняют задачи, поставленные президентом нашей страны. Около 800 наших жителей стали добровольцами, сформирован батальон имени нашего великого воина Пересвета, — написал Богомаз.

Эту информацию губернатор озвучил в ходе выступления по случаю 1035-летия Брянска. Он подчеркнул, что добровольцы «выполняют те задачи, которые стояли перед их отцами, дедами, прадедами».

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил объявить в России самомобилизацию, в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в стране «достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды вооруженных сил».

Идею Кадырова по подготовке добровольцев в регионах России поддержал крымский глава Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что процесс уже идет, руководство республики сделает все необходимое, чтобы добровольцы «уходили полностью экипированные». Губернатор Курской области Роман Старовойт также поддержал призыв главы Чечни.

Кроме того, Кадыров заявил, что будь его воля, он бы объявил в России военное положение и начал применять на Украине любое вооружение. Он подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца.