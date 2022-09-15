Глава Курской области поддержал мобилизационный призыв Кадырова

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал мобилизационный призыв главы Чечни Рамзана Кадырова. В своем Telegram-канале он отметил, что в сложившихся условиях главы регионов должны помогать ВС России. Старовойт рассказал об отправке 800 добровольцев, которые уже участвуют в боевых действиях на Украине. По словам курского губернатора, перед отправкой все бойцы проходят курс военной подготовки.

Также ведется набор добровольцев в мобилизационный людской резерв, который предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий. Новобранцы будут проходить соответствующее обучение и также получат необходимое снаряжение, — заявил Старовойт.

Ранее Кадыров предложил объявить в России «самомобилизацию», в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в России достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды вооруженных сил.

Кроме того, Кадыров заявил, что будь его воля, он бы объявил в России военное положение и начал применять на Украине «любое вооружение». Но подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца.

Идею Кадырова по подготовке добровольцев в регионах России поддержал крымский глава Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что процесс уже идет, руководство республики сделает все необходимое, чтобы добровольцы «уходили полностью экипированные».