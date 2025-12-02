Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 15:20

Брянская область попала под удар БПЛА посреди дня

Средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Вооруженные силы Украины ударили по территории Брянской области в 14:05 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен один беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В 14:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об отмене воздушной опасности в регионе. Оперативные службы уже работают на местах падения обломков сбитых беспилотников.

По данным Министерства обороны России, за минувшую ночь системы ПВО сбили 45 украинских беспилотников над регионами страны. Четыре дрона были уничтожены над территорией Чеченской Республики.

Как предположил генерал-майор авиации Сергей Липовой, беспилотники могли быть запущены на территорию Чечни со стороны Казахстана. По его словам, украинская армия рассчитывает на элемент внезапности при выполнении своих атак.

