Аксёнов рассказал о ходе ликвидации последствий снегопадов в Крыму

https://static.news.ru/photo/e4d95ae8-72a8-11eb-9cab-96000091f725_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о ходе работ по ликвидации последствий непогоды в регионе. Ранее из-за снегопадов было впервые приостановлено движение автотранспорта через Крымский мост.

К ликвидации сложившейся ситуации от РСЧС привлечено более 194 человек и 60 единиц техники. Вдоль трассы готовы 14 пунктов временного размещения общей вместимостью 3300 человек. К развёртыванию готовы более 40 пунктов обогрева МЧС России, — сообщил Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он напомнил, что движение по Крымскому мосту было остановлено с 09:30, расчистку от снега, по словам Аксёнова, должны закончить в ближайшее время. На ликвидации пробки в районе Багерова задействованы силы МЧС, Росгвардии, Министерства обороны и Черноморнефтегаза.

Как сообщал NEWS.ru, Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» к 11:00 мск частично восстановило автомобильное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив.

В МЧС сообщали жителям Крыма о сильном ветре и обильных снегопадах, появлялось сообщение о штормовом предупреждении.