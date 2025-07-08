Студенты-медики начнут этим летом работать на «скорых» в одном регионе

Студенты-медики начнут этим летом работать на «скорых» в одном регионе В Крыму студенты-медики будут работать фельдшерами скорой помощи в разгар лета

В Крыму студентов медицинского вуза привлекут к работе фельдшерами скорой помощи этим летом, пишет «Крым 24» со ссылкой на доктора медицинских наук Евгения Крутикова. Помощь молодых специалистов понадобится в связи с ожидаемым увеличением турпотока в регион.

Для того, чтобы обеспечить туристов качественными медицинскими услугами, министерство здравоохранения обратилось к нам с просьбой о предоставлении студентов, которые могут работать фельдшерами на скорой медицинской помощи, — рассказал Крутиков.

Он объяснил, что студенты имеют возможность получить квалификацию фельдшера после четвертого курса при условии отсутствия академической задолженности. Для этого необходимо сдать специальный экзамен, дающий право работы в службе скорой медицинской помощи.

Ранее депутат Госдумы Вероника Власова заявила, что с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу приказ Минздрава, разрешающий фельдшерам и акушеркам выполнять обязанности участковых врачей. Мера будет исполняться при нехватке специалистов.