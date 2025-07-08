Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 18:17

Студенты-медики начнут этим летом работать на «скорых» в одном регионе

В Крыму студенты-медики будут работать фельдшерами скорой помощи в разгар лета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму студентов медицинского вуза привлекут к работе фельдшерами скорой помощи этим летом, пишет «Крым 24» со ссылкой на доктора медицинских наук Евгения Крутикова. Помощь молодых специалистов понадобится в связи с ожидаемым увеличением турпотока в регион.

Для того, чтобы обеспечить туристов качественными медицинскими услугами, министерство здравоохранения обратилось к нам с просьбой о предоставлении студентов, которые могут работать фельдшерами на скорой медицинской помощи, — рассказал Крутиков.

Он объяснил, что студенты имеют возможность получить квалификацию фельдшера после четвертого курса при условии отсутствия академической задолженности. Для этого необходимо сдать специальный экзамен, дающий право работы в службе скорой медицинской помощи.

Ранее депутат Госдумы Вероника Власова заявила, что с 1 сентября 2025 года в России вступит в силу приказ Минздрава, разрешающий фельдшерам и акушеркам выполнять обязанности участковых врачей. Мера будет исполняться при нехватке специалистов.

студенты
медики
Крым
помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учитель музыки без трусов и следователь-насильник: дикие ЧП за день
«Биполярка» по наследству? Повторит ли дочь Даны Борисовой ее путь
Признаки сомнительных вакансий: на что точно стоит обратить внимание
В МЧС заявили о локализации крупного пожара в Ростове-на-Дону
Поваленная ураганом во дворе жилого дома детская площадка попала на видео
Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте
Россиянин предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста
Трамп обратил Гуантанамо в центр содержания мигрантов из РФ и 25 стран мира
Рогов сообщил об ожесточенных боях на левом берегу Днепра
Девочку чуть не расплющило в машине из-за поваленного ветром дерева
Украинцев рассмешили заявления Сырского о «позициях ВСУ» в Курской области
«На тысячу процентов лучше»: американец признался в любви к России
Российские военные установили флаг в одном населенном пункте в Запорожье
Велопрогулки: маршруты и экипировка для лета
Киев решил вытрясти с украинских порномоделей налоги на фоне неудач ВСУ
Украинских учителей заставляют не понимать русский язык
Выведенные в Черниговскую область силы ВСУ вернулись в сумское приграничье
Не удержал в штанах: мускулистый извращенец снова снял трусы перед девочкой
Украинцы негативно отреагировали на призыв ВСУ полюбить ТЦК
«Врагам не понять»: Кадыров высказался о братстве с Даудовым
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.