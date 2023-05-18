Названа причина взрыва на железной дороге в Крыму Крымская железная дорога: взрыв на путях произошел из-за вмешательства посторонних

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причиной взрыва на ж/д путях в Крыму является вмешательство посторонних лиц, сообщила пресс-служба региональной железной дороги в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологии нет.

Сегодня, 18 мая 2023 года, произошел сход грузового поезда в результате произошедшего вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, — говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT сообщил, что перед ЧП очевидцы видели подозрительного мужчину, осматривающего железнодорожные пути. Канал со ссылкой на жителей пишет, что незнакомец осматривал рельсы в месте, где позже сошли пять вагонов. SHOT сообщает, что неизвестный скрылся в лесу. По информации канала, подозреваемого разыскивает полиция.

Сейчас на перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановлено движение электропоездов. СМИ сообщали, что из-за ЧП были задержаны два пассажирских состава, сейчас ж/д пути проверяют саперы. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению дороги.

Взрыв железнодорожного полотна в Симферопольском районе произошел утром 18 мая. В результате ЧП с рельсов сошли пять вагонов с зерном, оказалось повреждено 50 метров полотна. По предварительной информации, диаметр воронки под рельсами составляет 15 метров, глубина — 2 метра.