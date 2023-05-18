В Крыму остановили движение поездов после взрыва Советник Аксенова: на перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановлено движение поездов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановлено движение электропоездов, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на республиканский Минтранс. Он добавил, что пассажиров на эти станции будут доставлять автобусами.

Временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь, — написал Крючков.

По информации Telegram-канала «112», из-за ЧП были задержаны два пассажирских состава, сейчас ж/д пути проверяют саперы. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению дороги, пишет канал.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Крыму произошел взрыв на железной дороге, в результате которого с путей сошли пять вагонов с зерном. По данным канала, подрыв ж/д полотна зафиксирован в Симферопольском районе. Telegram-канал SHOT уточнил, что рассматривается версия о взрыве ж/д путей в районе села Чистенькое в 9 км от Симферополя. О пострадавших в результате ЧП не сообщалось.