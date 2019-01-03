Дом в Магнитогорске могут разделить на два здания

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Пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске может быть разделён на два отдельно стоящих здания. Такое предложение озвучили в городском управлении архитектуры и гражданского строительства.

Там пояснили, что подъезды являются, по сути, самостоятельными секциями, которые соединены температурными швами. Рухнувшую часть можно полностью разобрать, а примыкающие блоки отремонтировать.

«Его можно разделить на отдельные здания. Предварительно есть решение убрать уцелевшую стену обрушившегося подъезда и сохранить два отдельно стоящих дома», — цитирует «Интерфакс» начальника управления Илью Рассоху.

Он уточнил, что пострадавший подъезд находился над аркой, которая соединяла секции в одно целое здание.

До взрыва газа в 10-этажном доме было 12 подъездов. В нём проживали 1,1 тысячи человек. Рухнувший подъезд был седьмым.

Ранее эксперты признали здание пригодным для проживания. Окончательное заключение специалистов ожидается на текущей неделе.

Вместе с тем некоторые люди признаются, что боятся оставаться жить в этом доме и просят, чтобы их пересилили.

Жильцам трёх соседних с обрушившимся подъездов дома пока не разрешили вернуться домой. Дважды в день на полчаса их пускают забрать нужные вещи. Первыми они поспешили вызволить выживших домашних животных.

Взрыв в многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Официально подтверждена гибель 38 человек, среди них шесть детей. 37 жертв опознаны.

Шестеро жителей дома, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.

Ведётся поиск ещё трёх человек, чья судьба не установлена. В МЧС допускают, что неучтённых жертв трагедии может оказаться больше, так как в момент происшествия в доме могли быть и другие люди, кроме тех, что там проживали.

Похороны погибших начнутся 4 декабря. Уже определены сроки погребения 16 человек.