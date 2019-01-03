Первых жертв рухнувшего дома похоронят к Рождеству

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Похороны погибших при обрушении подъезда в жилом доме в Магнитогорске состоятся уже в ближайшие дни. До Рождества будут погребены полтора десятка жертв.

Шестерых предадут земле 4 января, ещё девять человек похоронят 5-го числа и одного — 7 января, сообщили в правительстве Челябинской области.

Как сообщил секретарь Челябинской епархии священник Лев Баклицкий, общей панихиды не будет. По его словам, семьи погибших сами выбирают, где они будут прощаться с родственниками: в храме или в ритуальных залах.

«Насколько мне известно, ритуальные залы будут представляться бесплатно. Епархия, все священнослужители, само собой, ни копейки не возьмут», — цитирует Баклицкого ТАСС.

Ранее News.ru сообщал, что погребение погибших решено проводить только после завершения судмедэкспертиз.

Взрыв в 10-этажном многоквартирном доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов. Официально подтверждена гибель 38 человек. Тела 22 погибших уже опознаны.

Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы.

Ведётся поиск ещё трёх человек, чья судьба не установлена. При этом в МЧС допускают, что неучтённых жертв трагедии может оказаться больше, так как в момент происшествия в доме могли быть и другие люди, кроме тех, что там проживали.