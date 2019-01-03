МЧС допускает наличие неучтённых жертв трагедии

Количество погибших в результате частичного обрушения многоквартирного дома в Магнитогорске может не соответствовать списку жильцов, имеющемуся в распоряжении спасателей. В реальности в момент происшествия в доме могло быть больше людей.
По словам представителя ГУ МЧС по Челябинской области, подобные несовпадения нередки при больших трагедиях. В связи с этим работы на месте ЧП будут продолжаться до тех пор, пока спасатели не убедятся в том, что нашли всех погибших.
«Конкретных сроков не обозначается. Но мы подчёркиваем, что работы будут идти до полного разбора завалов — того, что внизу», — цитирует его ТАСС.
Ранее News.ru сообщил о том, что найдены 37 жертв обрушения дома, среди которых шестеро детей. К настоящему времени 22 погибших уже опознаны. Пропавшими без вести числятся четыре человека.