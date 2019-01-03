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МЧС: детей под завалами дома в Магнитогорске больше нет

mchs.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

МЧС озвучило предварительные данные о том, что среди оставшихся под завалами нет детей. Всего же в погибших числятся шестеро детей.

Сейчас продолжаются поиски четверых погибших, 37 найдены. Сохраняется угроза обрушения конструкций рухнувшего от взрыва бытового газа дома. Закрыты подъезды с пятого по восьмой, пишет ТАСС.

Из 37 погибших накануне Нового года опознаны 22 человека, среди них — трое детей. Опознание проходило по протоколу, процедура продолжится в четверг с 8:00 утра.

Ранее News.ru сообщал, что действиями боевиков из местной ячейки запрещённой в России террористической группировки ИГ можно объяснить произошедший взрыв в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске и последующий инцидент с микроавтобусом на той же улице. Представительница террористического подполья Челябинской области ранее подорвала себя в Чечне.


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