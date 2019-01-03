Издание: к магнитогорской трагедии причастны боевики ИГ

https://news.ru/storage/news/1e7cc8a77f3919a7bb6abad70f7908ca/f64a9617-860a-4bdf-85cf-e9b15c6dd3f7_850.jpg vk.com/mchsgov

Действиями боевиков из местной ячейки запрещённой в России террористической группировки ИГ можно объяснить произошедший взрыв в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске и последующий инцидент с микроавтобусом на той же улице. Представительница террористического подполья Челябинской области ранее подорвала себя в Чечне.

Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет челябинский портал «Русская пресса».

Издание утверждает, что подъезд многоэтажного дома в Магнитогорске якобы был разрушен в результате теракта, а «взрывчатка была грамотно установлена в местах, где располагаются несущие конструкции здания, с той целью, чтобы оно сложилось как карточный домик». Сайт ссылается на неназванных экспертов, по мнению которых давление находящегося в стояке газа является недостаточным для того, чтобы конструкция многоквартирного бетонного здания была полностью разрушена.

Как заявляют источники издания, после обрушения дома правоохранители якобы обнаружили другое взрывное устройство, предположительно заложенное в автомобиле рядом с одним из крупных торговых центров Магнитогорска. Однако силовикам «удалось его обезвредить».

Взрывное устройство якобы должно было сработать с помощью передачи сигнала на сим-карту, после изучения информации о которой, как утверждается в публикации, «силовики обнаружили ещё семь-восемь связанных с ней телефонных номеров». Затем с помощью биллинга правоохранители, по словам авторов публикации, вышли на несколько телефонных номеров, обладатели которых передвигались по Магнитогорску вместе с находящимися в «газели» террористами.

По данным анонимных источников, когда оперативники стали преследовать микроавтобус, его пассажиры начали «отстреливаться из автоматического оружия, в то время как правоохранители были вооружены всего лишь пистолетами». Затем «в „газели“ что-то воспламенилось» и «охваченные огнём боевики выскочили из неё, после чего были ликвидированы бойцами спецназа».

Сообщения местных жителей об оцеплении нескольких зданий и действиях ОМОНа неподалёку от взорвавшегося микроавтобуса источники издания объясняют тем, что там якобы находились явочные квартиры боевиков, на которые силовики вышли благодаря биллингу сим-карт.

В публикации делается акцент на разветвлённую сеть террористического подполья в регионе. В подтверждение авторы материала напоминают, что 17 ноября 2018 года на КПП в Грозном подорвала себя смертница из Чесменского района Челябинской области Карина Спиридонова.

Как писал ранее News.ru, сайт Znak.com со ссылкой на анонимный источник сообщил, что местом взрыва в доме на проспекте Карла Маркса могла быть квартира № 316, где якобы жили граждане Таджикистана, а также обнаружены следы гексогена. Также источник сообщил, что обрушение подъезда и взрыв микроавтобуса, произошедшие на одной улице, могут быть связаны, и якобы в «газели» были убиты трое предполагаемых террористов, а четвёртый скрылся. Позднее генконсул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров заявил, что после взрыва в доме на проспекте Маркса, не найдены четверо граждан центральноазиатской республики.

В СК версию о теракте опровергли, а губернатор региона Борис Дубровский подчеркнул, что взрыв бытового газа и частичное обрушение жилого дома в Магнитогорске не связаны с возгоранием маршрутки в этом же городе. Глава региона призвал дождаться комментариев официальных структур и не создавать слухов.