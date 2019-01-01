Три человека погибли при взрыве маршрутки в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/5aceda3b41d5e4f39bb18fcd8a8398b1/270ea825-4483-4bc3-9d07-361824acb01c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Три человека погибли при взрыве и последующем загорании маршрутного автобуса в Магнитогорске. По предварительным данным, взорвались два газовых баллона, находившиеся в транспортном средстве.

По данным Telegram-канала челябинского губернатора, все погибшие — совершеннолетние.

На месте работают оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ.

Ранее News.ru писал, что маршрутный автобус загорелся в центре Магнитогорска после нескольких взрывов. Правоохранители не исключили криминальную составляющую произошедшего. Инцидент случился на перекрёстке улиц Карла Маркса и Правды.