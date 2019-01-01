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Маршрутка взорвалась в центре Магнитогорска

Андрей Любимов/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Маршрутный автобус загорелся в центре Магнитогорска после нескольких взрывов. Скорее всего, взорвался газовый баллон, однако правоохранители не исключают криминальную составляющую произошедшего. 

Инцидент случился на перекрёстке улиц Карла Маркса и Правды.

Пока неизвестно, были ли люди в транспортном средстве, однако, по словам очевидцев, из автобуса вытащили сильно обгоревшего человека, передаёт Znak.com.

В настоящее время на месте ЧП работают силовики.

Как писал News.ru, взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. С момента начала операции из-под завалов было извлечено 15 человек, включая девятерых погибших и шестерых спасённых. Местонахождение 32 человек остаётся неизвестным.


#взрывы #магнитогорск
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