Маршрутка взорвалась в центре Магнитогорска

https://news.ru/storage/news/51cc640fcbb204c0c2748f6ef8e9cded/6aa4d278-c8b0-4061-85bf-0abdc2839d67_850.jpg Андрей Любимов/АГН «Москва»

Маршрутный автобус загорелся в центре Магнитогорска после нескольких взрывов. Скорее всего, взорвался газовый баллон, однако правоохранители не исключают криминальную составляющую произошедшего.

Инцидент случился на перекрёстке улиц Карла Маркса и Правды.

Пока неизвестно, были ли люди в транспортном средстве, однако, по словам очевидцев, из автобуса вытащили сильно обгоревшего человека, передаёт Znak.com.

В настоящее время на месте ЧП работают силовики.

Как писал News.ru, взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. С момента начала операции из-под завалов было извлечено 15 человек, включая девятерых погибших и шестерых спасённых. Местонахождение 32 человек остаётся неизвестным.