Опубликовано видео взрыва маршрутки в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/cd53d8a39f8f618bb764336fd59af88f/35cc0cd3-9a10-45e2-8c3e-acb4acb5e7ba_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Видео с загоревшейся маршрутки в на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Правды в Магнитогорске появилось в Сети. На кадрах видно, что в момент возгорания микроавтобуса прогремел мощный взрыв.

Место ЧП оцеплено полицией, работают спецслужбы, передаёт телеканал РЕН.

Издание напоминает, что инцидент произошёл на той же улице, где в ночь на 31 декабря взорвался газ в многоквартирном доме.

По информации источника Znak.com, обрушение подъезда в десятиэтажном доме в Магнитогорске и ЧП с микроавтобусом могут быть связаны.

Собеседник издания утверждает, что местом взрыва в доме на проспекте Карла Маркса стала квартира № 316, которую 30 декабря якобы снял гражданин одной из центральноазиатских стран. Там, по данным источника, найдены следы гексогена, а вечером 1 января в микроавтобусе были убиты трое террористов. Они якобы пытались отстреливаться. Червёртый скрылся и его якобы разыскивают.

По данным источника, изначально преступники планировали устроить теракт в одном из торговых центров Магнитогорска.

В ФСБ по Челябинской области пока не комментируют ситуацию. Сайт Znak.com, распространивший данную информацию, в настоящее время не открывается.

Telegram-канал «Незыгарь» сообщает, что центр Магнитогорска полностью перекрыт.

Между тем, источник Nation News сообщил, что подрыва взрывного устройства или стрельбы во время возгорания маршрутки в Магнитогорске не было. Хлопки создавали горящие покрышки и стекла.

Как писал ранее News.ru, маршрутный автобус загорелся в центре Магнитогорска после нескольких взрывов. Позднее стало известно, что причиной возгорания «Газели» стала неисправность газового оборудования. При взрыве погибли три человека.