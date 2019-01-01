ЧП с маршруткой в Магнитогорске произошло из-за неисправности

По предварительным данным, причиной возгорания «Газели» в Магнитогорске стала неисправность газового оборудования. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего ещё выясняются, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
В настоящий момент горящую машину тушат пожарные. Медицинские сотрудники пока не могут подойти к маршрутному такси, передаёт агентство сообщение пресс-службы областного минздрава.
Ранее News.ru писал, что маршрутный автобус загорелся в центре Магнитогорска после нескольких взрывов. Скорее всего, взорвался газовый баллон, однако правоохранители не исключили криминальную составляющую произошедшего. Инцидент случился на перекрёстке улиц Карла Маркса и Правды.