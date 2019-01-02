СК опроверг версию о теракте в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/354eb9b69707dd55ff66a6fdcd5f305e/fa20beae-812e-472d-8bfd-20c3160ad1ab_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Следов взрывчатки в исследованных завалах дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске взрывотехники не обнаружили. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В связи с различными сообщениями появляющимися в СМИ необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», — цитирует Петренко ТАСС.

Как писал ранее News.ru, по информации источника сайта Znak.com, местом взрыва в доме на проспекте Карла Маркса могла быть квартира № 316, где якобы найдены следы гексогена. Также источник сообщил, что обрушение подъезда и взрыв микроавтобуса, произошедшие на одной улице, могут быть связаны, и якобы в микроавтобусе были убиты трое террористов. Во вторник, 1 января, в Магнитогорск прибыл глава СК Александр Бастрыкин. По его словам, газовое оборудование в доме, рухнувшем от взрыва газа, не проверялось с мая прошлого года.