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Оборудование в упавшем доме в Магнитогорске не проверялось

http://gubernator74.ru/

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Газовое оборудование в доме, рухнувшем от взрыва газа, не проверялось с мая прошлого года. На это обратил внимание председатель С К Александр Бастрыкин.

Глава СК поинтересовался, нормально ли в этом случае состояние оборудования в соседних домах.

Заявление Бастрыкина прозвучало на совещании в Магнитогорске.

«Сам факт — с мая месяца они не заходили в квартиры в этом доме и не исследовали [газовое оборудование]. Ладно, летом в отпусках люди были. А сентябрь, октябрь, ноябрь?», — возмутился главный следователь страны.

Бастрыкин особо отметил, что с состоянием газового оборудования не всё хорошо в целом по стране.

Ранее News.ru сообщал, что уцелевшего под завалами разрушенного дома в Магнитогорске младенца спецбортом санавиации отправили на лечение в Москву. Малышом займутся медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова


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