Оборудование в упавшем доме в Магнитогорске не проверялось

Газовое оборудование в доме, рухнувшем от взрыва газа, не проверялось с мая прошлого года. На это обратил внимание
Глава СК поинтересовался, нормально ли в этом случае состояние оборудования в соседних домах.
Заявление Бастрыкина прозвучало на совещании в Магнитогорске.
«Сам факт — с мая месяца они не заходили в квартиры в этом доме и не исследовали [газовое оборудование]. Ладно, летом в отпусках люди были. А сентябрь, октябрь, ноябрь?», — возмутился главный следователь страны.
Бастрыкин особо отметил, что с состоянием газового оборудования не всё хорошо в целом по стране.
Ранее News.ru сообщал, что уцелевшего под завалами разрушенного дома в Магнитогорске младенца спецбортом санавиации отправили на лечение в Москву. Малышом займутся медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сообщила уполномоченный по правам ребёнка при