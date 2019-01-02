Оборудование в упавшем доме в Магнитогорске не проверялось

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Газовое оборудование в доме, рухнувшем от взрыва газа, не проверялось с мая прошлого года. На это обратил внимание председатель С К Александр Бастрыкин.

Глава СК поинтересовался, нормально ли в этом случае состояние оборудования в соседних домах.

Заявление Бастрыкина прозвучало на совещании в Магнитогорске.

«Сам факт — с мая месяца они не заходили в квартиры в этом доме и не исследовали [газовое оборудование]. Ладно, летом в отпусках люди были. А сентябрь, октябрь, ноябрь?», — возмутился главный следователь страны.

Бастрыкин особо отметил, что с состоянием газового оборудования не всё хорошо в целом по стране.