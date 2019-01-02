Магнитогорск наполнился слухами о спецоперациях

https://news.ru/storage/news/f40b442074462edf0c10d1747365ad9a/0f6a23cc-6918-4e35-934b-62b754e4b00b_850.jpg Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Слухи о спецоперациях и переброшенных в различные квартала города частях ОМОНа циркулируют среди жителей Магнитогорска. Это произошло после обрушения подъезда многоквартирного дома на проспекте Карла Маркса в ночь на 31 декабря и взрыва маршрутки на той же улице вечером 1 января.

Местный житель Талгат Альмурзеев сообщил, что возле дома на улице Ленина, 91/1, «куча „Газелей“ и „бобиков“», а также «два автобуса с людьми и вокруг люди в касках и броне». Об этом пишет челябинский новостной портал 74.ru.

По информации издания, жильцы соседнего дома № 93 якобы слышали выстрелы. В доме № 91/1, по словам очевидцев, в одном из подъездов по состоянию на 0.45 мск «работал ОМОН».

Жители дома № 44/3 на улице Грязнова также заявляют, что около 0.40 видели из окон ОМОН и автобусы.

Незадолго до этого издание сообщало, что бойцы ОМОН оцепили дом № 91/1 на улице Ленина и якобы не выпускают жильцов из квартир. По словам местных жителей, силовики якобы ловят какого-то мужчину на седьмом этаже здания.

Анонимный политический Telegram-канал «Бойлерная» пишет, что «в Магнитогорске эвакуируют дом на улице Ленина, причина пока непонятна».

Как сообщал ранее News.ru со ссылкой на СК, следов взрывчатки в исследованных завалах дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске взрывотехники не обнаружили. До этого источник портала Znak.com заявил, что местом взрыва в доме на проспекте Карла Маркса могла быть квартира № 316, где якобы найдены следы гексогена. Также собеседник издания заявлял, что обрушение подъезда и взрыв микроавтобуса могут быть связаны. По официальной версии микроавтобус взорвался из-за проблем с газовым оборудованием. Офицуиальной причиной обрушения дома в Магнитогорске также считается бытовой газ.