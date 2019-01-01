Фрагменты газовых плит изымают сотрудники СК в Магнитогорске

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Сотрудники СК изымают фрагменты газовых плит с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Взрыв бытового газа в ведомстве считают основной версией трагедии.

Следователи и криминалисты СК изымают обнаруженные в завалах фрагменты и части плит и газового оборудования. Разбор завалов продолжается. Поисковыми работами руководит глава МЧС Евгений Зиничев, передаёт ТАСС.

«Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. На данный момент приоритетной версией является взрыв бытового газа», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко в эфире телеканала «Россия-24».

Как писал ранее News.ru, после обрушения подъезда дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске из руин извлечены пять погибших. Также сообщалось, что спасатели обнаружили тела четырёх человек. Два тела удалось поднять из-под завалов.