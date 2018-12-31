Спасатели извлекли тело пятого погибшего в Магнитогорске

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Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тело ещё одного погибшего при обрушении жилого дома в Магнитогорске. На месте трагедии до сих пор остаётся три тела, до которых спасатели ещё не добрались.

По последней информации, МЧС насчитывает пять смертей в результате произошедшего инцидента, передаёт ТАСС.

Взрыв в здании по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир.

Ранее News.ru писал, что специалисты, работающие на месте ЧП в Магнитогорске, смогли установить личность одного из погибших. Жертвой оказалась 79-летняя женщина. По неофициальным данным, сложности процесса связаны с тем, что оперативно на экспертизу было доставлено только одно тело.