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Личность одного из погибших в Магнитогорске установлена

Пресс-служба МЧС РФ

происшествия [ версия для печати ]

Специалисты, работающие на месте ЧП в Магнитогорске, смогли установить личность одного из погибших при взрыве. Жертвой оказалась 79-летняя женщина.

По неофициальным данным, сложности с установлением личностей связаны с тем, что оперативно на экспертизу было доставлено только одно тело, сообщает Znak.ru.

Ранее News.ru писал, что тела ещё трёх погибших в результате взрыва газа в доме в Магнитогорске были обнаружены в ходе спасательной операции. Они находятся под завалами, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев. 


#трагедия #ВЗРЫВ #ГАЗ #опознание #магнитогорск #трупы
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