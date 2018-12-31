Личность одного из погибших в Магнитогорске установлена

https://news.ru/storage/news/9c51f83f3c0ab85fd0b8cdde03b5c97d/69ef6cfd-08e1-40f3-aca9-aceb5f00daf3_850.jpg Пресс-служба МЧС РФ

Специалисты, работающие на месте ЧП в Магнитогорске, смогли установить личность одного из погибших при взрыве. Жертвой оказалась 79-летняя женщина.

По неофициальным данным, сложности с установлением личностей связаны с тем, что оперативно на экспертизу было доставлено только одно тело, сообщает Znak.ru.

Ранее News.ru писал, что тела ещё трёх погибших в результате взрыва газа в доме в Магнитогорске были обнаружены в ходе спасательной операции. Они находятся под завалами, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.