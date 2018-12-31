Личность одного из погибших в Магнитогорске установлена

Специалисты, работающие на месте ЧП в Магнитогорске, смогли установить личность одного из погибших при взрыве. Жертвой оказалась 79-летняя женщина.
По неофициальным данным, сложности с установлением личностей связаны с тем, что оперативно на экспертизу было доставлено только одно тело, сообщает Znak.ru.
Ранее News.ru писал, что тела ещё трёх погибших в результате взрыва газа в доме в Магнитогорске были обнаружены в ходе спасательной операции. Они находятся под завалами, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.