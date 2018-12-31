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Спасатели обнаружили ещё три тела в Магнитогорске

Пресс-служба МЧС РФ

происшествия [ версия для печати ]

Тела ещё трёх погибших в результате взрыва газа в доме в Магнитогорске обнаружены в ходе спасательной операции. Они находятся под завалами, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев. 

В настоящее время спасатели не могут извлечь трупы из-за риска обрушения конструкций. Министр подчеркнул, что прогнозировать сроки завершения работ на месте ЧП невозможно. Они могут занять два дня, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что шансы найти живыми людей, которые много часов остаются под завалами подъезда магнитогорского дома, где взорвался газ, ничтожны. Главные причины — травмы и сильный мороз, заявляют специалисты. Днём в городе было -20 градусов, ночью прогнозируют до -29. Это самые сильные холода с начала зимы.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #спасатели #магнитогорск #трупы
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