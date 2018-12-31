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Спасатели не надеются найти живых в Магнитогорске

vk.com/vkmgn

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Шансы найти живыми людей, которые много часов остаются под завалами подъезда магнитогорского дома, где взорвался газ, ничтожны. Главные причины — травмы и сильный мороз, заявляют специалисты.

Днём в городе было -20 градусов, ночью прогнозируют до -29. Это самые сильные холода с начала зимы. При этом у оказавшихся в критической ситуации жителей дома практически не было времени нормально одеться. Те, кого нашли, находились в ночных сорочках.

Главный врач городской больницы №3 Михаил Щербаков написал в соцсети, что критическое время оказания помощи заканчивается. 

«Не думаем, что ещё кто-то живой к нам поступит», — спрогнозировал он, однако затем цитата была удалена, сообщает Daily Storm. Как выяснила «Комсомольская правда», последнего живого жителя рухнувшего подъезда вытащили из-под завалов около полудня.

Информагентства сообщают, что на месте обрушения подъезда интенсивно работает тяжёлая техника. Это может свидетельствовать о том, что спасатели уже не надеются найти под обломками живых людей. До этого они вели разбор завалов аккуратно, чтобы не травмировать живых, отмечает Znak.com.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждены 26 квартир, в которых проживали 46 человек.

Четверо погибли, пятеро находятся в больнице, двое — в тяжёлом состоянии. Ещё до 40 человек могут находиться под обломками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.


#ГАЗ #взрывы #магнитогорск #челябинскаяобласть
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