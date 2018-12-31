Спасатели не надеются найти живых в Магнитогорске

Шансы найти живыми людей, которые много часов остаются под завалами подъезда магнитогорского дома, где взорвался газ, ничтожны. Главные причины — травмы и сильный мороз, заявляют специалисты.
Днём в городе было -20 градусов, ночью прогнозируют до -29. Это самые сильные холода с начала зимы. При этом у оказавшихся в критической ситуации жителей дома практически не было времени нормально одеться. Те, кого нашли, находились в ночных сорочках.
Главный врач городской больницы №3 Михаил Щербаков написал в соцсети, что критическое время оказания помощи заканчивается.
«Не думаем, что ещё кто-то живой к нам поступит», — спрогнозировал он, однако затем цитата была удалена, сообщает Daily Storm. Как выяснила «Комсомольская правда», последнего живого жителя рухнувшего подъезда вытащили из-под завалов около полудня.
Информагентства сообщают, что на месте обрушения подъезда интенсивно работает тяжёлая техника. Это может свидетельствовать о том, что спасатели уже не надеются найти под обломками живых людей. До этого они вели разбор завалов аккуратно, чтобы не травмировать живых, отмечает Znak.com.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждены 26 квартир, в которых проживали 46 человек.
Четверо погибли, пятеро находятся в больнице, двое — в тяжёлом состоянии. Ещё до 40 человек могут находиться под обломками.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.