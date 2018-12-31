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Власти Магнитогорска назвали эпицентр взрыва в доме

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Власти Челябинской области сообщили, где произошёл взрыв газа, разрушивший подъезд жилого дома в Магнитогорске.

По словам заместителя губернатора, министра общественной безопасности региона Олега Климова, характер разрушений указывает на то, что инцидент произошёл на втором этаже, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Минздрав Челябинской области сообщил о вероятности активизации мошенников, которые могут воспользоваться в корыстных целях взрывом газа в Магнитогорске. По словам пресс-службы ведомства, злоумышленники могут начать сбор денег на лечение пострадавших.

Мощный взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. По данным МЧС, в результате взрыва полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, приоритетная — взрыв бытового газа.


#ВЗРЫВ #магнитогорск
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