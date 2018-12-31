Мошенники могут воспользоваться взрывом в Магнитогорске

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Минздрав Челябинской области сообщил о вероятности активизации мошенников, которые могут воспользоваться в корыстных целях взрывом газа в Магнитогорске.

По словам пресс-службы ведомства, злоумышленники могут начать сбор денег на лечение пострадавших.

«Заверяем, что вся необходимая медицинская помощь будет бесплатной», — подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что средств и сил для помощи достаточно, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов сообщил, что судьба 79 человек остаётся неизвестной после взрыва. Он уточнил, что всего в пострадавшем подъезде прописано 110 жильцов.

Мощный взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. По данным МЧС, в результате взрыва полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, приоритетная — взрыв бытового газа.