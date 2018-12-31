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Судьба ряда жильцов неизвестна после взрыва в Магнитогорске

Lidia Mukhamadeeva/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Судьба 79 человек остаётся неизвестной после взрыва газа в Магнитогорске, сообщил заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

Он уточнил, что в пострадавшем подъезде прописано 110 жильцов.

«Из завалов было извлечено трое живых и три погибших, по остальным непонятна судьба пока 79 человек», — рассказал он.

Ранее News.ru писал, что волонтёров Магнитогорска просят помочь жителям дома, в котором произошёл взрыв газа. Добровольцы могут принести для пострадавших тёплую одежду и горячий чай.

Мощный взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. По данным МЧС, в результате взрыва полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, приоритетная — взрыв бытового газа.


#ВЗРЫВ #магнитогорск
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