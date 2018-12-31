Волонтёров просят помочь пострадавшим в Магнитогорске

Волонтёров Магнитогорска просят помочь жителям дома, в котором произошёл взрыв газа.
В городском паблике в соцсетях уточняется, что добровольцев ждут на улице Карла Маркса возле магазина.
Волонтёров попросили принести с собой тёплую одежду и горячий чай.
Ранее News.ru писал, что количество погибших при взрыве газа в одном из жилых домов в Магнитогорске выросло до трёх. По некоторым данным, жертвами случившегося стали двое взрослых и один ребёнок.
Мощный взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. Жертвами стали по меньшей мере два человека, из-под завалов удалось извлечь живыми 10 пострадавших. По данным МЧС, в результате взрыва полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, приоритетная — взрыв бытового газа.