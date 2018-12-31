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Волонтёров просят помочь пострадавшим в Магнитогорске

twitter.com/Garbage_Glucke

общество [ версия для печати ]

Волонтёров Магнитогорска просят помочь жителям дома, в котором произошёл взрыв газа.

В городском паблике в соцсетях уточняется, что добровольцев ждут на улице Карла Маркса возле магазина.

Волонтёров попросили принести с собой тёплую одежду и горячий чай.

Ранее News.ru писал, что количество погибших при взрыве газа в одном из жилых домов в Магнитогорске выросло до трёх. По некоторым данным, жертвами случившегося стали двое взрослых и один ребёнок.

Мощный взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. Жертвами стали по меньшей мере два человека, из-под завалов удалось извлечь живыми 10 пострадавших. По данным МЧС, в результате взрыва полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, приоритетная — взрыв бытового газа.


#ВЗРЫВ #магнитогорск #добровольцы #волонтеры
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