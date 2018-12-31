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Число жертв взрыва в Магнитогорске увеличилось

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Количество погибших при взрыве газа в одном из жилых домов в Магнитогорске выросло до трёх.

По некоторым данным, жертвами случившегося стали двое взрослых и один ребёнок, передаёт «Россия 24».

В пресс-службе президента РФ сообщили, что глава Минздрава Вероника Скворцова вылетает на место трагедии после поручения Владимира Путина.

Как сообщал News.ru, ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что власти могут приобрести новые квартиры для семей, которые остались без жилья после взрыва.

Мощный взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. Жертвами стали по меньшей мере два человека, из-под завалов удалось извлечь живыми 10 пострадавших. По данным МЧС, в результате взрыва полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, приоритетная — взрыв бытового газа.


#ВЗРЫВ #дом #магнитогорск
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