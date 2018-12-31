Из-под завалов в Магнитогорске вытащили 10 человек

https://news.ru/storage/news/d43d908072f0de5603807c330f0b4463/057b59bc-8d5b-46b9-b1bb-3abaa4409f0b_850.jpg vk.com/pverstov

МЧС уточнило данные о пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. По данным ведомства, из-под завалов живыми удалось извлечь 10 человек, в том числе одного ребёнка.

Между тем, по данным Минздрава Челябинской области, трое пострадавших госпитализированы, ещё четырём помощь оказана амбулаторно, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как писал News.ru, мощный взрыв в жилом многоэтажном доме по проспекту Карла Маркса, 164 прогремел утром 31 декабря. Жертвами стали по меньшей мере два человека. Как сообщили в МЧС, в результате взрыва полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. В готовность приведены два самолёта Ил-76 и два Sukhoi Superjet с медицинскими модулями на борту. Для эвакуированных развёрнуты два пункта временного размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

На место происшествия прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Кроме того, о трагедии в Магнитогорске немедленно проинформировали и Владимира Путина. Президент уже поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой принять все меры для оказания помощи пострадавшим и родным погибших, сообщили в пресс-службе Кремля.