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Из-под завалов в Магнитогорске вытащили 10 человек

vk.com/pverstov

происшествия [ версия для печати ]

МЧС уточнило данные о пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. По данным ведомства, из-под завалов живыми удалось извлечь 10 человек, в том числе одного ребёнка.

Между тем, по данным Минздрава Челябинской области, трое пострадавших госпитализированы, ещё четырём помощь оказана амбулаторно, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как писал News.ru, мощный взрыв в жилом многоэтажном доме по проспекту Карла Маркса, 164 прогремел утром 31 декабря. Жертвами стали по меньшей мере два человека. Как сообщили в МЧС, в результате взрыва полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. В готовность приведены два самолёта Ил-76 и два Sukhoi Superjet с медицинскими модулями на борту. Для эвакуированных развёрнуты два пункта временного размещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 

На место происшествия прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Кроме того, о трагедии в Магнитогорске немедленно проинформировали и Владимира Путина. Президент уже поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой принять все меры для оказания помощи пострадавшим и родным погибших, сообщили в пресс-службе Кремля. 


#мчс #ВЗРЫВ #магнитогорск
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