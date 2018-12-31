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СКР возбудил дело после взрыва в Магнитогорске

Глава СКР Александр Бастрыкин twitter.com/@rianru

Глава СКР Александр Бастрыкин

происшествия [ версия для печати ]

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске. Речь идёт о статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело в главное следственное управление ведомства, а также направил на место происшествия следователей-криминалистов центрального аппарата, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Мощный взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164 прогремел утром 31 декабря. Жертвами стали по меньшей мере два человека, из-под завалов удалось извлечь живыми 10 пострадавших. По данным МЧС, в результате взрыва полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, приоритетная — взрыв бытового газа.

О трагедии в Магнитогорске уже проинформировали Владимира Путина. Президент поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой принять все меры для оказания помощи пострадавшим и родным погибших, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, по поручению главы государства в Магнитогорск вылетел министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев.

Как писал News.ru, в Интернете ранее появилось видео, снятое на месте происшествия.


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