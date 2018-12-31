Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/d7c6eea1af6f16acabced29d27ace2fe/8ce29edf-3afe-4e45-ad38-4d01e1d106b1_850.jpg vk.com/pverstov

В Интернете появилось снятое очевидцем видео с места взрыва в многоэтажном доме в Магнитогорске. На кадрах запечатлён процесс эвакуации жителей с помощью пожарной лестницы. Хорошо видны и масштабы разрушения здания.

Как писал News.ru, мощный взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164 прогремел утром 31 декабря. Жертвами стали по меньшей мере два человека, из-за под завалов удалось извлечь живыми 10 пострадавших. По данным МЧС, в результате взрыва полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек.

О трагедии в Магнитогорске уже проинформировали Владимира Путина. Президент поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой принять все меры для оказания помощи пострадавшим и родным погибших, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, по поручению главы государства в Магнитогорск вылетел министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев.