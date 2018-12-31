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Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске

vk.com/pverstov

происшествия [ версия для печати ]

В Интернете появилось снятое очевидцем видео с места взрыва в многоэтажном доме в Магнитогорске. На кадрах запечатлён процесс эвакуации жителей с помощью пожарной лестницы. Хорошо видны и масштабы разрушения здания.

Как писал News.ru, мощный взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164 прогремел утром 31 декабря. Жертвами стали по меньшей мере два человека, из-за под завалов удалось извлечь живыми 10 пострадавших. По данным МЧС, в результате взрыва полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. 

О трагедии в Магнитогорске уже проинформировали Владимира Путина. Президент поручил главе Минздрава Веронике Скворцовой принять все меры для оказания помощи пострадавшим и родным погибших, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, по поручению главы государства в Магнитогорск вылетел министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев.


#ВЗРЫВ #видео #магнитогорск
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